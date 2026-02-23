x
23 февраля 2026
|
последняя новость: 19:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
23 февраля 2026
|
23 февраля 2026
|
последняя новость: 19:06
23 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Дело о гибели двух сотрудниц НПЗ в Ашдоде: задержан поставщик баллонов со сжатым воздухом

Полиция
Ашдод
Расследование
Убийства
время публикации: 23 февраля 2026 г., 18:38 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 18:38
Дело о гибели двух сотрудниц НПЗ в Ашдоде: задержан поставщик баллонов со сжатым воздухом
AP Photo/Altaf Qadri

Полиция сообщает об аресте подозреваемого в причастности к производственной аварии на нефтеперерабатывающем заводе в Ашдоде, в результате которой погибли 52-летняя Ирина Радчук и 39-летняя Ницан Гойхман. Подозреваемый является совладельцем компании, обеспечивающей заправку и поставки баллонов с кислородом и сжатым воздухом.

По подозрению следствия, баллоны, которые были подключены к защитным костюмам сотрудниц НПЗ, вместо медицинского сжатого воздуха содержали другой газ, что и послужило причиной смерти обеих женщин от кислородного голодания.

После трагедии были отслежены все цепочки поставок, в том числе и в больницы и в другие медицинские учреждения. Не исключено, что смертельно опасные баллоны поставлялись также для медицинских целей. Как сообщает радиостанция "Решет Бет", в предназначенных для больниц баллонах также были обнаружены несоответствия маркировки с реальным содержимым.

В полиции подчеркивают, что речь идет о сложном и комплексном расследовании, требующем тщательной проверки всех данных до принятия решений о правовых шагах.

Подозреваемый был доставлен на допрос, ожидается, что во вторник полиция подаст ходатайство о продлении срока его содержания под стражей.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 февраля 2026

Имя второй женщины, погибшей на НПЗ в Ашдоде: Ирина Радчук
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 февраля 2026

Разрешено к публикации имя одной из погибших в результате производственной аварии на НПЗ в Ашдоде
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 февраля 2026

Производственная авария на НПЗ в Ашдоде, погибли две женщины