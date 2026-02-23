Подозрение на теракт: на перекрестке Тапуах грузовик врезался в патрульную машину полиции
время публикации: 23 февраля 2026 г., 17:59 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 18:02
На перекрестке Тапуах в Самарии водитель грузового автомобиля врезался в патрульную машину полиции, после чего попытался скрыться.
Силы полиции округа Иудеи и Самарии задержали водителя грузовика вместе с еще одним подозреваемым.
Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что в результате этого инцидента пострадал полицейский.
На месте происшествия находятся полицейские из отделения в Ариэле. Проверяются все версии случившегося, в том числе версия о попытке теракта со стороны водителя.
Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что полицейский получил легкие травмы.