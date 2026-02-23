Подозрение на теракт: на перекрестке Тапуах грузовик врезался в патрульную машину полиции

На перекрестке Тапуах в Самарии водитель грузового автомобиля врезался в патрульную машину полиции, после чего попытался скрыться.

Силы полиции округа Иудеи и Самарии задержали водителя грузовика вместе с еще одним подозреваемым.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что в результате этого инцидента пострадал полицейский.

На месте происшествия находятся полицейские из отделения в Ариэле. Проверяются все версии случившегося, в том числе версия о попытке теракта со стороны водителя.

Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что полицейский получил легкие травмы.