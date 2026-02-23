x
23 февраля 2026
Израиль

США завершили развертывание своих сил в регионе. Что дальше? Комментарий Давида Шарпа

США
Иран
Израиль
время публикации: 23 февраля 2026 г., 18:25 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 18:26
Давид Шарп
Фото NEWSru.co.il

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о последних событиях в ближневосточном регионе.

В этом выпуске: завершение развертывания американской группировки в регионе, вероятность нанесения ограниченного удара по Ирану и вопрос о том, попытается ли Тегеран открыть "второй фронт" руками союзников.

Давид Шарп разбирает, что может означать появление в Восточном Средиземноморье второго авианосца США и массовая отправка в регион военно-транспортной авиации.

Отдельно рассматривается ситуация в дипломатической плоскости. Почему отступление США на переговорах в Женеве от "красных линий" может обернуться стратегической ошибкой. На этом фоне Давид Шарп анализирует роль "Хизбаллы": насколько она ослаблена после недавних ударов, почему ее легитимность в Ливане "близка к нулю" и чем для нее может закончиться участие в войне по требованию Ирана.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".

