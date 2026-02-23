Из-за ожидания войны с Ираном израильтяне стали реже ходить в рестораны

Израильские кафе и рестораны сообщают о резком снижении заполняемости в вечера, когда новости транслируют повышение вероятности начала войны с Ираном.

Так, по данным компании Ontopo, в прошедшие выходные (19-21 февраля) заполняемость ресторанов снизилась примерно на 25% по сравнению с выходными 5-7 февраля, и на 17% по сравнению со среднегодовым показателем.

При этом жители Тель-Авива нервничают гораздо меньше. В "Городе без перерыва" количество бронирований сократилось только на 1%, а вот за пределами Гуш-Дана бронирование рухнуло в среднем на 35%.