Правительство утвердило план по борьбе с наводнениями в Израиле

В ходе воскресного заседание правительство утвердило генеральный план сохранения и развития гидрологической инфраструктуры Израиля с целью предотвращения затоплений.

В рамках плана устанавливается механизм охраны речных пространств, служащих естественной инфраструктурой для отвода дождевых вод. Согласно решению правительства, план вступает в силу немедленно и обязателен для всех органов проектирования и строительства.

План разрабатывался в течение последних трех лет министерством сельского хозяйства совместно с управлением проектирования.

В ходе подготовки плана были проведены гидрологические исследования, составлены карты для выявления площадок регулирования стока, разработаны инструкции по сохранению функций рек в бассейновом разрезе. Также установлены обязательные нормативные требования по защите рек и пойм и стандарты интеграции решений по управлению стоком в любой будущий строительный проект.