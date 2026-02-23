x
23 февраля 2026
23 февраля 2026
23 февраля 2026
23 февраля 2026
Израиль

82-летняя Кэрол Фаслер, сбившая ребенка и уехавшая с места ДТП, приговорена к году тюрьмы

Судебные решения
ДТП
время публикации: 23 февраля 2026 г., 09:53 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 09:55
Avshalom Sassoni/Flash90

Транспортный суд Петах-Тиквы приговорил 82-летнюю Кэрол Фаслер к году тюремного заключения и еще году тюрьмы условно. Водительское удостоверение осужденной аннулировано пожизненно.

Ранее Фаслер была признана виновной в оставлении места дорожной аварии после наезда на четырехлетнего Рафаэля Эдну, погибшего в результате ДТП в Нетании в мае 2023 года.

Адвокат защиты ходатайствовал об отсрочке исполнения приговора для подачи апелляции. Семья погибшего ребенка также намерена обжаловать приговор. Родственники убеждены, что за рулем в момент аварии находилась не сама Паслер, а ее дочь.

Судья Таль Пери отметил в качестве отягчающего обстоятельства то, что Паслер не взяла на себя никакой ответственности, прошла полное судебное разбирательство, а ее показания были признаны недостоверными. Несмотря на преклонный возраст подсудимой и доводы защиты о ухудшении ее когнитивного состояния, судья пришел к выводу, что перед ним самостоятельный и ясно мыслящий человек, и констатировал, что возраст не дает иммунитета от тюремного заключения.

По данным обвинительного заключения, 6 мая 2023 года Фаслер, управляя автомобилем Volkswagen, сбила на бульваре Бен-Гурион в Нетании мальчика, который переходил дорогу с дедушкой и братом вне дорожного перехода. Фаслер уехала, не остановившись.

Четырехлетний Рафаэль Эдна в результате наезда получил тяжелые травмы и умер в больнице через четыре дня. Первоначально Кэрол Фаслер не были предъявлены обвинения в убийстве ребенка, и представители эфиопской общины, к которой принадлежал мальчик, несколько раз выходили на демонстрации, требуя правосудия для Рафаэля.

