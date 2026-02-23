x
23 февраля 2026
Израиль

"Рафаэль" проводит испытания к северу от Хайфы, население предупреждают о шуме

время публикации: 23 февраля 2026 г., 09:36 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 09:39
"Рафаэль" проводит испытания к северу от Хайфы, население предупреждают о шуме
AP Photo/Jon Gambrell

В утренние и дневные часы в понедельник, 23 февраля, на территории института "Махон Давид" в Крайот будут проводиться запланированные и контролируемые испытания оборонного предприятия "Рафаэль". Во время испытаний может быть слышен шум.

Спасательные службы и службы безопасности проинформированы об испытаниях и находятся в постоянном контакте с руководством предприятия. "Рафаэль" приносит извинения за доставленные неудобства.

