"Рафаэль" проводит испытания к северу от Хайфы, население предупреждают о шуме

В утренние и дневные часы в понедельник, 23 февраля, на территории института "Махон Давид" в Крайот будут проводиться запланированные и контролируемые испытания оборонного предприятия "Рафаэль". Во время испытаний может быть слышен шум.

Спасательные службы и службы безопасности проинформированы об испытаниях и находятся в постоянном контакте с руководством предприятия. "Рафаэль" приносит извинения за доставленные неудобства.