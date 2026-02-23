x
23 февраля 2026
23 февраля 2026
23 февраля 2026
23 февраля 2026
Пресса

Le Figaro: в январе была попытка отстранить Хаменеи от управления Ираном

Иран
Акции протеста
время публикации: 23 февраля 2026 г., 07:58 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 08:06
Le Figaro: в январе была попытка отстранить Хаменеи от управления Ираном
AP Photo/Vahid Salemi

Французская газета Le Figaro сообщила, что на фоне массовых протестов в Иране в январе 2026 года была предпринята попытка фактически отстранить верховного лидера Али Хаменеи от управления.

По сведениям издания, инициатива сформировалась в ночь на 8 января, за сутки до пика протестов, во время которых были убиты тысячи людей.

Как утверждают источники Le Figaro, инициатором плана был бывший президент Ирана Хасан Роухани, который стремился ограничить влияние Хаменеи в управлении ситуацией и передать кризисное руководство более широкому кругу чиновников.

Однако, пишет газета, план провалился из-за отсутствия поддержки со стороны секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Без его согласия реализация инициативы оказалась невозможной.

Также отмечается, что действующий президент Масуд Пезешкиан был исключен из списка участников обсуждений, чтобы минимизировать риск утечки информации о готовившемся шаге.

Официального подтверждения этой информации со стороны иранских властей не поступало.

Ранее The New York Times писал, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поручил фактическое "оперативное управление" страной своему советнику по нацбезопасности Али Лариджани, что означает заметное ослабление роли президента Масуда Пезешкиана.

