23 февраля 2026
Экономика

Blue Bird начинает обслуживать маршрут в Амстердам

Авиация
Нидерланды
время публикации: 23 февраля 2026 г., 09:00 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 09:00
Blue Bird начинает обслуживать маршрут в Амстердам
AP Photo/Matias Delacroix

Принадлежащая израильской компании "Кишрей Теуфа" греческая авиакомпания Blue Bird Airways, объявила о начале обслуживания маршрута между Израилем и Амстердамом.

Маршрут открывается 4 апреля 2026 года. На начальном этапе рейс будет выполняться раз в неделю: вылет из Тель-Авива по субботам в 13:20, обратный вылет из амстердамского Схипхола также по субботам в 18:35.

Стартовая цена – от 127 евро в одну сторону.

