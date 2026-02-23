Blue Bird начинает обслуживать маршрут в Амстердам

Принадлежащая израильской компании "Кишрей Теуфа" греческая авиакомпания Blue Bird Airways, объявила о начале обслуживания маршрута между Израилем и Амстердамом.

Маршрут открывается 4 апреля 2026 года. На начальном этапе рейс будет выполняться раз в неделю: вылет из Тель-Авива по субботам в 13:20, обратный вылет из амстердамского Схипхола также по субботам в 18:35.

Стартовая цена – от 127 евро в одну сторону.