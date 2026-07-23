TheMarker: новая налоговая схема заставила состоятельных владельцев компаний платить больше

Закон о налогообложении нераспределенной прибыли привел к заметному росту дивидендных выплат и зарплат владельцев частных компаний. Как пишет Мерав Арлозоров в TheMarker, Налоговое управление считает, что эта мера может ежегодно приносить государству дополнительно 3-5 млрд шекелей.

В 2025 году объем выплаченных дивидендов оказался на 8,8 млрд шекелей выше обычного уровня. По оценке ведомства, около 7,2 млрд шекелей этого прироста связано именно с новым законом, который обязывает компании ежегодно распределять не менее 6% накопленной прибыли либо платить налог в размере 2% на нераспределенные средства.

Особенно заметен эффект среди состоятельных самозанятых – врачей, адвокатов, бухгалтеров и других специалистов, которые работали через собственные компании ради налоговой экономии. После принятия закона многие из них стали чаще выплачивать себе дивиденды и повысили официальные зарплаты. Это, по оценке Налогового управления, увеличило поступления подоходного налога примерно на 1,5 млрд шекелей в год.

Автор публикации отмечает, что часть роста была разовой и связана с льготным закрытием компаний в 2025 году, однако изменение поведения, вероятно, сохранится. Ведомство уже фиксирует новые схемы налогового планирования, но пока не решило, как будет с ними бороться.