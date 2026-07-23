Палата представителей США открыла путь к выделению $73 млрд на войну с Ираном

Палата представителей Конгресса США одобрила бюджетную резолюцию республиканцев, запускающую подготовку пакета расходов на 95 миллиардов долларов. Значительная часть средств предназначена для финансирования военной операции против Ирана и других расходов в сфере национальной безопасности.

Резолюция была принята минимальным большинством: за проголосовали 216 конгрессменов, против – 214. Вместе со всеми демократами документ не поддержали республиканцы Томас Мэсси и Уоррен Дэвидсон, а также бывший республиканец, ныне независимый конгрессмен Кевин Кайли.

Предложенный план предусматривает 60 миллиардов долларов для Пентагона и еще 13 миллиардов на другие нужды национальной безопасности. Таким образом, расходы, связанные с войной против Ирана и обеспечением американских военных операций, могут составить 73 миллиарда долларов. Еще 12 миллиардов предполагается направить на помощь фермерам, пострадавшим от тарифной политики президента Дональда Трампа, и 10 миллиардов – на стимулирование штатов к введению требований о подтверждении гражданства при голосовании.

При этом Палата представителей пока не выделила деньги непосредственно. Принятая резолюция содержит поручения профильным комитетам подготовить соответствующий законопроект. Республиканское руководство рассчитывает завершить эту работу летом и провести окончательное голосование после августовского перерыва.

Для продвижения пакета республиканцы намерены использовать процедуру бюджетного согласования. Она позволяет принять финансовый законопроект в Сенате простым большинством голосов и не дает демократам заблокировать его с помощью затягивания дебатов – так называемого филибастера.

Председатель бюджетного комитета Палаты представителей Джоди Аррингтон охарактеризовал военную часть пакета словами: "Только пули и бомбы, чтобы довести дело до конца". Глава комитета по вооруженным силам Майк Роджерс заявил, что средства необходимы для поддержания боеготовности, выплаты жалования военнослужащим и обеспечения безопасности страны.

Демократы обвинили республиканцев в намерении потратить десятки миллиардов долларов на войну вместо решения внутренних экономических проблем.

Перспективы инициативы в Сенате остаются неясными. Лидер республиканского большинства Джон Тьюн не обещал поддержать пакет в нынешнем виде. Часть сенаторов требует увеличить оборонные расходы, другие настаивают на их компенсации сокращением других статей бюджета. Спорными считаются и положения, связанные с избирательным законодательством, которые могут не соответствовать правилам применения процедуры бюджетного согласования.

Конгресс до сих пор не принимал отдельной резолюции, разрешающей применение военной силы против Ирана. Однако республиканцы пытаются обеспечить финансирование продолжающейся операции через бюджетный механизм, который позволяет обойти необходимость получения 60 голосов в Сенате.