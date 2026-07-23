TheMarker: ЦАХАЛ закупил у стартапа Pixel Sight системы дальнего обнаружения дронов

Министерство обороны Израиля и ЦАХАЛ приобрели у расположенного в Герцлии стартапа Pixel Sight технологии для обнаружения беспилотников. Сейчас армия проверяет системы компании в полевых условиях перед возможным внедрением в оперативное использование. Об этом пишет Хагай Амит в TheMarker.

Pixel Sight была основана в 2024 году Эялем Кропкой, ранее работавшим в Microsoft, и Омером Каханой, занимающим пост генерального директора. В компании работают несколько десятков сотрудников, объем продаж уже составляет десятки миллионов долларов.

Системы Pixel Sight на основе компьютерного зрения позволяют обнаруживать ударные беспилотники на расстоянии более трех километров.

Закупка вписывается в стратегию министерства обороны по объединению решений разных производителей. Ранее ведомство приобрело системы Third Eye Systems, Magos, Axon Vision, Smartshooter и Airobotics, а ЦАХАЛ начал устанавливать крупные сети для физического перехвата дронов.

На выставке в Фарнборо борьба с беспилотниками стала одной из центральных тем. Израильская авиационная промышленность представила систему Hypnosis для подавления роев дронов, а Lockheed Martin – Morfius X-Rotor, который, по заявлению компании, способен нейтрализовать до 50 беспилотников за один вылет.