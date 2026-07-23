Ynet: бензин в Израиле может подорожать примерно на 25-30 агорот за литр

Стоимость бензина в Израиле с ночи на 2 августа может заметно вырасти после снижения более чем на полшекеля за два предыдущих месяца. По оценке Ynet, литр бензина с октановым числом 95 на заправках самообслуживания может подорожать примерно на 25-30 агорот – до 7,75 шекеля, а при полном обслуживании цена вновь приблизится к 8 шекелям.

Ожидаемое подорожание связывают с ростом мировых цен на нефть на фоне обострения войны США с Ираном и ограничений судоходства в Ормузском проливе, а также с укреплением доллара к шекелю.

Официального расчета пока нет. Окончательная цена будет определена по средним котировкам нефти за пять дней и курсу доллара в конце следующей недели. Министерство энергетики должно опубликовать новый тариф через неделю.