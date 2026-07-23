Washington Post: администрация Трампа планирует военные удары по исламистам в Мали

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность военной операции в Мали против группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM), связанной с "Аль-Каидой". Об этом пишут Джон Хадсон и Рэйчел Чейсон в The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников. Решение об ударах пока не принято, среди высокопоставленных представителей администрации нет единого мнения.

Одним из наиболее активных сторонников применения силы источники называют старшего директора Совета национальной безопасности США по борьбе с терроризмом Себастьяна Горку.

Пентагон отказался комментировать публикацию. В Белом доме не сообщили, намерен ли Трамп санкционировать удары, но заявили, что США призывают страны Северной и Западной Африки и союзников по NATO поддержать Мали, Буркина-Фасо и Нигер в борьбе против JNIM и "Исламского государства".

JNIM за последние годы значительно усилила позиции в Мали и распространила активность на прибрежные государства Западной Африки. По данным издания, в прошлом году группировка организовала блокаду поставок топлива, а весной провела серию скоординированных атак, включая нападения в Бамако, захват стратегического города на севере страны и убийство министра обороны Мали. Параллельно в приграничных районах действует конкурирующее подразделение "Исламского государства".

В последние годы военная хунта Мали сократила сотрудничество с западными странами и привлекла для борьбы с исламистами российские силы – сначала ЧВК "Вагнер", затем связанный с министерством обороны России "Африканский корпус". Представитель администрации США назвал Россию неэффективным партнером Мали в сфере безопасности. При этом прямое американское вмешательство создало бы риск столкновения с российскими военнослужащими и потребовало бы механизма предотвращения конфликтов, подобного действовавшему между Москвой и Вашингтоном в Сирии.

Эксперты, опрошенные The Washington Post, предупреждают, что удары могут иметь обратный эффект: подтолкнуть JNIM к атакам против американцев, сблизить группировку с центральным руководством "Аль-Каиды" или усилить ее соперников из "Исламского государства".

В случае одобрения операции Мали станет восьмой страной, по которой Трамп распорядился нанести удары после возвращения в Белый дом. Ранее американские силы проводили операции в Йемене, Сомали, Сирии, Иране, Ираке, Нигерии и Венесуэле.