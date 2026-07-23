Axios: США впервые после возобновления войны применили против Ирана бомбардировщик B-1

Вооруженные силы США 21 июля впервые после возобновления боевых действий с Ираном задействовали дальний бомбардировщик B-1 для удара по объектам "Корпуса стражей исламской революции". Об этом пишет обозреватель Axios Барак Равид со ссылкой на американских должностных лиц.

B-1 вылетел с авиабазы в Великобритании. Этот самолет способен нести до 24 авиабомб весом около 900 кг каждая или десятки крылатых ракет. Его применение может быть признаком расширения и заметной эскалации американской военной кампании.

Центральное командование США (CENTCOM) отдельно не сообщало о миссии B-1 и не уточняло, какие именно цели он атаковал. В заявлении CENTCOM говорилось, что в тот день ударам подверглись иранские оперативные центры, морские силы, авиационные ангары, склады беспилотников и объекты военной логистики.

По словам источников Axios, президент США Дональд Трамп продолжает рассматривать возможность возвращения к более масштабным боевым действиям, и решение может быть принято в ближайшие дни.

Несмотря на усиление ударов, Иран пока не изменил позицию по Ормузскому проливу и продолжает атаковать американские базы в регионе. Одновременно хуситы впервые после объявления блокады саудовских портов атаковали саудовские суда в Красном море. Американский чиновник допустил, что Тегеран пытается открыть дополнительный фронт у Баб аль-Мандебского пролива и усилить давление на международные маршруты перевозки нефти.

Катарские посредники, по данным Axios, продолжают контакты с США, Ираном и Оманом, пытаясь добиться соглашения об открытии Ормузского пролива и прекращении боевых действий. Однако иранское руководство пока не приняло последнее предложение посредников. Трамп заявил, что Иран еще "не готов к сделке", но, по его словам, это может измениться в ближайшее время.