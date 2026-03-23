Верховный суд ограничил право работников стартапов на налоговую льготу

Верховный суд, рассматривавший иск компании Conduit и ее работника, принял сторону Налогового управление, изменив решение окружного суда от 2023 года.

Судьи Верховного суда постановили, что работники, получившие акции компании в рамках вознаграждения, но еще не переоформившие их на себя, не вправе пользоваться льготной ставкой налога на дивиденды (15-20%) согласно Закону о поощрении инвестиций.

Согласно Налоговому управлению, пока акции находятся у доверительного управляющего, к ним применяется единая ставка в размере 25%, поскольку работник не считается акционером.

Только после полной уплаты налога и перехода акций к работнику он становится полноправным акционером с доступом ко всем льготам, положенным инвесторам.

В обоснование решения суд указал, что работник, в отличие от инвестора, не вкладывал собственные деньги в капитал компании и не участвовал в привлечении средств, а значит, стимул, ради которого создавалась инвестиционная льгота, в его случае не работает.