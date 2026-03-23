Победитель тендера на переработку мусора в Рамат-Ховаве предложил государству 100% скидки

В феврале 2026 года министерства финансов и экологии объявили консорциум "Шафир"-"Блуджен"-"Декель" победителем первого в Израиле тендера на строительство объекта по переработке мусора в электричество.

Подробности результатов тендера государство не разглашало, а компании-победители в биржевом коммюнике сообщили, что консорциум инвестирует в строительство объекта 1,5 миллиарда шекелей и получит за 25 лет его обслуживания 9 миллиардов шекелей.

Издание The Marker рассказывает, что исходными условиями тендера были плата государства в размере 220 шекелей за каждую тонну мусора и 3 миллиона шекелей в месяц фиксированной ставки. Участники тендера могли предлагать скидку на стоимость тонны мусора и добавку к фиксированной ставке.

Победитель тендера предложил государству 100% скидки на прием мусора и ограничился минимальной фиксированной платой за эксплуатацию объекта. При этом, согласно изданию, предложение конкурентов было ненамного хуже, то есть речь не идет о демпинговом предложении.

Основной доход консорциума будет не от государственных выплат, а от продажи электричества, которое будет вырабатываться из мусора. В рамках тендера победителю также гарантирована защита: цена продажи электроэнергии не опустится ниже 27 агорот за кВт·ч. Мощность электростанции составит 50 мегаватт.