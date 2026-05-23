Полиция Италии ликвидировала пиратский стриминг Cinemagoal, пользователей ждут штрафы

Итальянские правоохранительные органы объявили о полной ликвидации популярной пиратской стриминговой сети Cinemagoal, позволявшей транслировать контент таких гигантов, как Netflix, Disney+, Spotify, а также спортивных вещателей Sky и DAZN.

Финансовая полиция Италии установила, что приложение работало круглосуточно, используя изощренный и не имеющий прецедентов технический метод: виртуальные машины, размещенные на итальянской территории, перехватывали и каждые три минуты ретранслировали коды доступа от легальных подписок, оформленных на вымышленные имена.

Система была достаточно умна, чтобы обманывать защитные алгоритмы официальных стриминговых платформ, и не требовала прямого подключения к конкретному IP-адресу – что долгое время делало идентификацию пользователей и отслеживание системы практически невозможными.

Пользователи, желавшие сэкономить, платили Cinemagoal от 40 до 130 евро в год, что существенно ниже стоимости легальной подписки. Средства поступали операторам сети по труднооотслеживаемым каналам: через криптовалюты или фиктивные зарубежные банковские счета.

По оценкам полиции, совокупный ущерб, нанесённый официальным медиакомпаниям и правообладателям, составляет около 300 миллионов евро.

Итальянские власти не намерены останавливаться на закрытии пиратской сети и начали работу над выявлением ее клиентов, которым грозят штрафы в размере от 150 до 5000 евро.