Разрешены к публикации имена супругов, найденных застреленными в автомобиле

Мужчина и женщина, найденные мертвыми в автомобиле в районе Мишмар Аялон в пятницу, 22 мая, это 46-летний Руслан и 44-летняя Ольга Приходько из Ришон ле-Циона. У пары остался сын.

Полиция проверяет все версии, включая убийство и последующее самоубийство, хотя родственники погибших утверждают, что у супругов не было суицидальных наклонностей.

Известно, что Руслан владел законно зарегистрированным огнестрельным оружием. По делу также задержаны несколько подозреваемых из бедуинской общины, которых полиция проверяет на причастность к краже пистолета. На многие другие детали расследования наложен судебный запрет на публикацию.