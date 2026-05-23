23 мая 2026
последняя новость: 20:41
Разрешены к публикации имена супругов, найденных застреленными в автомобиле

время публикации: 23 мая 2026 г., 19:24 | последнее обновление: 23 мая 2026 г., 19:34
Мужчина и женщина, найденные мертвыми в автомобиле в районе Мишмар Аялон в пятницу, 22 мая, это 46-летний Руслан и 44-летняя Ольга Приходько из Ришон ле-Циона. У пары остался сын.

Полиция проверяет все версии, включая убийство и последующее самоубийство, хотя родственники погибших утверждают, что у супругов не было суицидальных наклонностей.

Известно, что Руслан владел законно зарегистрированным огнестрельным оружием. По делу также задержаны несколько подозреваемых из бедуинской общины, которых полиция проверяет на причастность к краже пистолета. На многие другие детали расследования наложен судебный запрет на публикацию.

// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 мая 2026

Подозрение на убийство и самоубийство: тела мужчины и женщины обнаружены в округе Шфела