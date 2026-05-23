Культура

Гостелерадио Израиля извинилось за ошибку с флагами Армении и Азербайджана на трансляции Евровидения

время публикации: 23 мая 2026 г., 21:28 | последнее обновление: 23 мая 2026 г., 21:28
AP / Martin Meissner

Израильская государственная телерадиокомпания «Кан» принесла извинения Общественному телерадиовещателю Армении после того, как в одном из выпусков новостей, вышедших в эфир в период «Евровидения» накануне полуфинала, для Армении был показан флаг Азербайджана.

Об инциденте стало известно после жалобы руководства армянского государственного вещателя, переданной генеральному директору "Кан" Голану Йохпазу на приеме для руководителей вещательных структур в Вене за несколько часов до финала конкурса.

В официальном письме, адресованном представителю Общественного телерадиовещателя Армении, Йохпаз охарактеризовал произошедшее как «исключительно графическую ошибку», допущенную без злого умысла в ходе выпуска новостей.

Йохпаз сообщил, что внутренняя проверка подтвердила непреднамеренный характер инцидента, и добавил: «Мы признаём, что подобная ошибка не должна была произойти, и искренне сожалеем о любом причинённом недоразумении».

