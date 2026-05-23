Разрешено к публикации: на севере Израиля в результате атаки из Ливана погиб старший сержант Ноам Гамбургер, 23 года, из Атлита, боец 9-го батальона 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель".

В том же инциденте еще один военнослужащий был тяжело ранен, другой получил легкие ранения.

ЦАХАЛ подтвердил, что речь идет о последствиях атаки беспилотника "Хизбаллы".

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), а также в результате обстрелов из Ирана, погибли 947 военнослужащих ЦАХАЛа.

ПОГИБШИЕ В ЛИВАНЕ И НА ГРАНИЦЕ С ЛИВАНОМ (после 28.02.2026)

1. Сержант Моше Ицхак А-КОЭН КАЦ, 22 года, репатриант из США, боец 890-го батальона бригады "Цанханим", погиб 28.3.2026 в ходе боевых действий на юге Ливана.

2. Сержант Лиэм БЕН-ХАМО, 19 лет, из Герцлии, боец 13-го батальона бригады "Голани", погиб на юге Ливана 30.4.2026 от взрыва дрона.

3. Сержант Лиран БЕН-ЦИОН, 19 лет, из Холона, боец 9-го батальона 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель", погиб 29.3.2026 в бою на юге Ливана.

4. Прапорщик запаса Эяль Уриэль БЬЯНКО, 30 лет, из Кацрина, водитель пожарной машины, служил в 188-й бронетанковой бригаде "Барак", погиб 13.4.2026 в ходе боевых действий на юге Ливана.

5. Сержант Авиад Эльханан ВОЛАНСКИЙ, 21 год, из Иерусалима, боец 77-го батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан", погиб 26.3.2026 в бою на юге Ливана.

6. Старший сержант Ноам ГАМБУРГЕР, 23 года, из Атлита, боец 9-го батальона 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель", погиб 23.05.2026 на севере Израиля в результате атаки БПЛА, запущенного из Ливана.

7. Старший прапорщик Александр ГОЛОВАНЕВ, 47 лет, из Петах-Тиквы, водитель в 6924-м транспортном батальоне, погиб 10.5.2026 в ходе боевых действий на границе с Ливаном.

8. Старший сержант Ори ГРИНБЕРГ, 21 год, из Петах-Тиквы, разведподразделение бригады "Голани", погиб 26.3.2026 в бою на юге Ливана.

9. Старший сержант Негев ДАГАН, 20 лет, из Декеля, 12-й батальон бригады "Голани", погиб 14.5.2026 в бою на юге Ливана.

10. Старший сержант Ор ДЕМРИ, 20 лет, из Лимана, боец инженерного подразделения 91-й дивизии, погиб 8.3.2026 в результате противотанкового обстрела в ходе военных действий на юге Ливана.

11. Старший прапорщик запаса Барак КАЛЬФОН, 48 лет, из Ади, боец 7056-го батальона "Хирам" 226-й бригады, погиб в ходе боевых действий на юге Ливана: был тяжело ранен 17.4.2026, уже после вступления в силу прекращения огня. Скончался 18.4.2026.

12. Старший сержант Бен КОЭН, 21 год, из Лехавима, боец разведподразделения 934-го батальона бригады "Нахаль", погиб 30.3.2026 в бою на юге Ливана.

13. Старший сержант Тувель Йосеф ЛИФШИЦ, 20 лет, из Бейт-Шеана, боец 13-го батальона бригады "Голани", погиб 7.4.2026 в ходе боевых действий на юге Ливана.

14. Старший сержант Гай ЛУДАР, 21 год, из поселка Ювалим, боец спецподразделения "Маглан", погиб 4.4.2026 в бою на юге Ливана от "дружественного огня".

15. Капитан Ноам МАДМОНИ, 22 года, из Сдерота, командир разведподразделения 934-го батальона бригады "Нахаль", погиб 30.3.2026 в бою на юге Ливана.

16. Старший сержант запаса Лидор ПОРАТ, 31 год, из Ашдода, боец 7106-го батальона 769-й бригады, погиб 18.4.2026 на юге Ливана, после прекращения огня в Ливане (инженерная машина ЦАХАЛа наехала на мину "Хизбаллы").

17. Капитан Маоз Исраэль РЕКАНАТИ, 24 года, из Итамара, командир взвода 12-го батальона бригады "Голани", погиб 15.5.2026 в бою на юге Ливана в результате взрыва дрона.

18. Майор запаса Итамар САПИР, 27 лет, из поселка Эли, заместитель командира роты 7008-го батальона 551-й резервной бригады специального назначения "Хицей а-Эш", погиб 19.5.2026 в бою на юге Ливана.

19. Сержант Идан ФУКС, 19 лет, из Петах-Тиквы, боец 77-го батальона 7-й бронетанковой бригады "Саар ми-Голан", погиб 26.4.2026 в ходе боевых действий на юге Ливана в результате атаки БПЛА.

20. Старший сержант Гилад ХАРЭЛЬ (АРЭЛЬ), 21 год, из Модиина-Маккабим-Реут, боец разведподразделения 934-го батальона бригады "Нахаль", погиб 30.3.2026 в бою на юге Ливана.

21. Старший сержант запаса Махэр ХАТАР, 38 лет, из Мадждаль-Шамса, боец инженерного подразделения 91-й дивизии, погиб 8.3.2026 в результате противотанкового обстрела в ходе военных действий на юге Ливана.

22. Амер ХУДЖИРАТ, 44 года, из Шфарама, работник фирмы-подрядчика министерства обороны Израиля, убит дроном "Хизбаллы" на юге Ливана 28.4.2026.

23. Старший сержант Максим ЭНТИС, 21 год, из Бат-Яма, боец разведподразделения 934-го батальона бригады "Нахаль", погиб 30.3.2026 в бою на юге Ливана.

