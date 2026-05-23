Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала кадры, снятые в ходе 24-часовой операции на юге Ливана

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала кадры, снятые старшим сержантом Ш. в ходе 24-часовой операции на юге Ливана.

На видео командир роты 601-го батальона 401-й бригады демонстрирует подпольный склад оружия, принадлежавший боевикам "сил Радуан". Этот объект был обнаружен за час до того, как офицер и военнослужащая, снявшая это видео, получили ранения.