последняя новость: 23:39
Фильм Андрея Звягинцева "Минотавр" получил Гран-при 79-го Каннского кинофестиваля

Канны
время публикации: 23 мая 2026 г., 22:46 | последнее обновление: 23 мая 2026 г., 22:44
AP Photo/Andreea Alexandru

Гран-при Каннского кинофестиваля получила картина "Минотавр" режиссера Андрея Звягинцева, который со сцены церемонии закрытия обратился к президенту РФ Владимиру Путину: "Закончите уже эту бойню".

Золотая пальмовая ветвь досталась картине "Фьорд" Кристиана Мунджиу.

Награда в категории "Лучшая мужская роль" досталась Валентену Кампаню и Эммануэлю Маччиа, сыгравшим в фильме "Трус" режиссера Лукаса Донта.

За лучший сценарий был награжден Эммануэль Марре, написавший сценарий к картине "Наше спасение", которая рассказывает о Французском сопротивлении в годы нацистской оккупции.

Приз за лучшую женскую роль получил дуэт, сыгравший в картине "Внезапно" Рюсуке Хамагути, – Тао Окамото и Вирджини Эфира.

Приз жюри получила картина "Приключение мечты" немецкой постановщицы Валески Гризебах.

Приз за лучшую режиссуру получил Павел Павликовский за картину "Отечество", а также авторы фильма "Черный шар" Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво.

Вышедший на сцену объявлять приз за лучшую режиссеру французский режиссер Ксавье Долан процитировал стихи палестинского поэта Махмуда Дервиша "На этой земле", подчекнув строчку "Земля тесна для нас" и отметив, что через режиссуру кинематографисты расширяют границы.

Получая награду, Павел Павликовский подчеркнул, что "искусство должно подниматься выше заголовков, выше информационных пузырей, выше второстепенных нарративов, чтобы говорить о том, что люди действительно видят, что соответствует их интуиции".

Павел Павликовский, который получал свою награду вторым, не дождался своего приза. Ему пришлось одолжить у режиссеров "Черного шара" их награду, чтобы сфотографироваться.

Почетную пальмовую ветвь за заслуги в кинематографе присудили Барбаре Стрейзанд, которая по состоянию здоровья не смогла присутствовать на церемонии награждения. Питер Джексон и Джон Траволта также получили почетные "Золотые пальмовые ветви" ранее в рамках фестиваля.

Всего в конкурсной программе Каннского кинофестиваля участвовали 22 картины. Жюри из девяти человек возглавлял южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук. В состав жюри также вошли режиссеры Хлоя Чжао, Лора Вандель и Диего Сеспедес, сценарист Пол Лаверти, а также актеры Деми Мур, Исаак де Банколе, Стеллан Скарсгард и Рут Негга.

