Рабочие "Эльты" в Ашдоде требуют по 150 тысяч шекелей каждому за переезд завода

Профсоюз работников Israel Aerospace Industries ("Авиационная промышленность", ТАА) выдвинул требование выплатить разовый бонус в размере 150 тысяч шекелей каждому из примерно 4500 сотрудников дочерней компании "Эльта" в Ашдоде на фоне готовящейся сделки по переносу оборонного завода на новый участок в юго-восточной городской промзоне, пишет "Калькалист".

Таким образом, в общей сложности профсоюз ТАА затребовал совокупную выплату в размере примерно 675 млн шекелей, то есть около 15% от суммы, которую выделяет земельное управление Израиля на перенос.

Основания для такое требования: переезд удлинит дорогу на работу для многих сотрудников; до переезда условия на нынешнем заводе ухудшатся – в инфраструктуру средства вкладывать уже не будут, хотя есть проблемы с переполненностью и парковкой; работникам придется проходить длительный период адаптации уже на новом месте.

Руководство "Эльты" предупреждает, что столь значительные требования профсоюза могут затормозить запуск и без того сложной программы переноса завода.

На минувшей неделе сообщалось, что земельное управление договорилось с министерством финансов и концерном "Авиационная промышленность" о формате переноса завода "Эльта" в Ашдоде с целью освобождения земель под застройку. В рамках достигнутой договоренности завод "Эльта", расположенный в северо-восточной части города и блокирующий застройку единственной крупной свободной территории в пределах города, известной как "Сельскохозяйственный треугольник", будет перенесен в строящуюся новую промзону на юго-востоке города, в районе железнодорожной станции, рядом с заповедником "Дюна", в котором жилищное строительство не предусмотрено. Такой перенос не только сделает возможным строительство на месте завода и в сельскохозяйственном треугольнике, но и облегчит проекты реновации в кварталах, прилегающих к заводу, в которых пока что ограничена высотность строительства.

Перенос завода и работы по очистке почвы, оцениваемые в 4 миллиарда шекелей, будут полностью оплачены Земельным управлением, и должны быть осуществлены в течение четырех лет.

По оценкам управления, это позволит построить в Ашдоде 90-100 тысяч новых единиц жилья.

Завод "Эльта" является дочерней компанией "Авиационной промышленности", специализирующейся на разработке и производстве радарных систем. Именно там разрабатывался радар для систем ПРО "Хец" и "Железный купол".