23 октября 2025
23 октября 2025
Экономика

Недвижимость
время публикации: 23 октября 2025 г., 09:25 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 09:27
На 20-ю жилищную лотерею записалось рекордное число семей
В среду, 22 октября, после двух отсрочек, закрылась запись на 20-ю жилищную лотерею, последнюю, проводимую по старым правилам и включающую проекты в районах повышенного спроса.

На десятую лотерею записалась рекордная 131 тысяча семей, которые будут претендовать на 7479 квартир в 21 населенном пункте. Половина квартир предназначена для резервистов, находящихся на активной резервистской службе, в том числе четверть квартир – для резервистов боевых частей.

Больше всего претендентов записались на проекты в Беэр-Яакове, Раанане и Нетании.

