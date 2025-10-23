На 20-ю жилищную лотерею записалось рекордное число семей

В среду, 22 октября, после двух отсрочек, закрылась запись на 20-ю жилищную лотерею, последнюю, проводимую по старым правилам и включающую проекты в районах повышенного спроса.

На десятую лотерею записалась рекордная 131 тысяча семей, которые будут претендовать на 7479 квартир в 21 населенном пункте. Половина квартир предназначена для резервистов, находящихся на активной резервистской службе, в том числе четверть квартир – для резервистов боевых частей.

Больше всего претендентов записались на проекты в Беэр-Яакове, Раанане и Нетании.