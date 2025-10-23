Мэрия Нес-Ционы вернет жителям муниципальный налог на 56 млн шекелей

Окружной суд Центрального округа в Лоде обязал муниципалитет Нес-Ционы вернуть жителям 56 миллионов шекелей незаконно собранного муниципального налога в ценах 2023 года.

В марте 2017 года муниципалитет начал включать в метраж квартир при расчете "арноны" в многоквартирных домах долю квартиры в общих жилых площадях, хотя в рамках урегулирования предыдущего представительского иска в 2014 году объявил о прекращении взимания налога с общих площадей.

Суд постановил, что муниципалитет не мог возобновить взимание налога после такого отказа без наличия нового законодательства или правительственного решения.

Пресс-служба муниципалитета сообщила, что рассматривается возможность опротестования решения в Верховном суде.