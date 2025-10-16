Земельное управление продлило запись на 20-ю жилищную лотерею

Совет Земельного управления продлил срок записи на 20-ю жилищную лотерею "Квартира со скидкой" на неделю до среды, 22 октября, включительно.

По состоянию на текущий момент на участие в лотерее, в которой разыгрывается право на льготную покупку 7500 квартир в 21 населенном пункте, записались 128 тысяч семей, что является рекордным показателем. В апреле 2022 года на 10000 квартир претендовали 119 тысяч семей.

Если не будет каких-либо изменений, это последняя жилищная лотерея, проводящаяся по старым критериям, и включающая в себя проекты в районах повышенного спроса. Больше всего записавшихся – на проекты в Беэр-Яакове, Раанане, Явне и Нетании.

Кроме того, это первая лотерея, в которой 50% квартир достанутся резервистам, в том числе 25% - резервистам боевых частей.