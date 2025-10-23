x
23 октября 2025
Йоав Киш объявил о включении финансовой грамотности в обязательную школьную программу

время публикации: 23 октября 2025 г., 06:43
Chaim Goldberg/Flash90

Министр просвещения Йоав Киш объявил, что уроки финансовой грамотности станут обязательным предметом.

Министерство на текущий момент проводит подготовительную работу для внедрения данного решения в школах начиная со следующего учебного года.

Следует отметить, что в арсенале системы школьного образования имеются программы финансовой грамотности, однако они не являются обязательными и оставлены на усмотрение директоров школ

