Йоав Киш объявил о включении финансовой грамотности в обязательную школьную программу
время публикации: 23 октября 2025 г., 06:43 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 06:43
Министр просвещения Йоав Киш объявил, что уроки финансовой грамотности станут обязательным предметом.
Министерство на текущий момент проводит подготовительную работу для внедрения данного решения в школах начиная со следующего учебного года.
Следует отметить, что в арсенале системы школьного образования имеются программы финансовой грамотности, однако они не являются обязательными и оставлены на усмотрение директоров школ