Суд обязал компанию IDI вернуть деньги за 41 тысячу полисов страхования автомобилей

После 14 лет судебного разбирательства Окружной суд Центрального округа в Лоде удовлетворил представительский иск, поданный в 2011 году против страховой компании IDI, признав ее виновной в автоматической пролонгации полисов имущественного автострахования.

Судья Михаль Надав постановила, что компания должна будет вернуть своим клиентам стоимость 41745 полисов и назначила назначила эксперта для определения размера возврата, поручив ему установить окончательный список лиц, имеющих право на компенсацию.

Согласно решению, "иск привел к тому, что страхователи ответчика получат обратно в свой карман немалые денежные суммы, которые были взяты с них за полисы, продлённые без их согласия. Без этого иска деньги остались бы в кассе страховой компании".

В IDI сообщили, что намерены оспорить решение в Верховном суде. Следует отметить, что Верховный суд уже занимался этом вопросом в 2020 году, когда постановил, что статья 9(в) Закона о страховании не допускает механизма автоматического продления без явного согласия страхователя, и что молчание страхователя не свидетельствует об окончательном намерении заключить договор.