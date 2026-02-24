Компания Trump Organization представила план строительства "самого высокого здания в Австралии"

Компания, принадлежащая президенту США Дональду Трампу, объявила о намерении построить небоскреб в Австралии, который, по словам его сына Эрика Трампа, станет самым высоким зданием страны, согласно BBC.

Проект планируется реализовать на Золотом побережье штата Квинсленд. Высота башни составит 335 метров, что превышает высоту лондонского небоскреба The Shard. Это будет первый официальный проект Trump Organization в Австралии. По словам исполнительного вице-президента компании Эрика Трампа, комплекс привнесет в страну "престиж и роскошь мирового уровня".

В то же время Дональд Трамп сталкивается с критикой из-за возможного конфликта интересов. Оппоненты считают, что его бизнес может получать выгоду от его президентского статуса, несмотря на обещание не участвовать в управлении компанией во время второго срока.

Стоимость строительства отеля и башни Trump International Hotel & Tower на Голд-Косте оценивается минимум в 1 миллиард долларов. Девелопер проекта, Altus Property Group, сообщил, что работы по возведению 91-этажного здания должны стартовать в августе.

Согласно плану, в комплексе разместятся 285 гостиничных номеров и 272 элитные квартиры, а также бутики, рестораны высокого класса и частный пляжный клуб на известном побережье.

Однако проекту предстоит конкуренция: на том же участке побережья запланировано строительство двух башен, которые будут примерно на 50 метров выше. Возведение 101-этажного комплекса One Park Lane также ожидается в конце года.

Бренд Trump Organization представлен более чем в 20 странах и регионах, включая Великобританию, страны Ближнего Востока, Азии и крупнейшие города США. Компания специализируется на премиальной недвижимости и гостиничном бизнесе, а также выдает лицензии на использование своего бренда застройщикам по всему миру.

По данным журнала Forbes, состояние Дональда Трампа с 2023 года почти удвоилось.

При этом организация Трампа уже становилась объектом расследований из-за возможных конфликтов интересов. В 2021 году комитет Конгресса установил, что прибыль его отеля в Вашингтоне могла быть существенно завышена. В отчете указывалось, что за первый президентский срок отель понес убытки свыше 70 миллионов долларов, несмотря на заявления Трампа о доходе не менее 150 миллионов долларов. Также отмечалось, что он мог не раскрыть потенциальные конфликты интересов, связанные с владением отелем и его финансовыми обязательствами.

Представители Trump Organization отвергают обвинения и называют выводы расследования некорректными.