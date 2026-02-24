x
24 февраля 2026
Ближний Восток

Ливанская армия обвинила ЦАХАЛ в обстреле ее военных в районе Марджаюна

Ливан
ЦАХАЛ
время публикации: 24 февраля 2026 г., 17:20 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 17:20
Ливанская армия обвинила ЦАХАЛ в обстреле ее военных в районе Марджаюна
AP Photo/Bilal Hussein

Ливанская армия заявила, что ее военнослужащие подверглись обстрелу во время развертывания наблюдательного пункта в районе Марджаюна, на юге Ливана.

Телеканал LBCI передал, что одновременно над ливанскими военными на небольшой высоте кружил беспилотник ЦАХАЛа, передавая требование срочно покинуть указанную территорию.

Командование отдало приказ военным оставаться на месте, укрепить позицию и ответить на обстрел.

По информации телеканала, инцидент расследуется совместно с комитетом, наблюдающим за соблюдением соглашения о прекращении огня, и силами UNIFIL.

