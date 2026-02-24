Ливанская армия обвинила ЦАХАЛ в обстреле ее военных в районе Марджаюна

Ливанская армия заявила, что ее военнослужащие подверглись обстрелу во время развертывания наблюдательного пункта в районе Марджаюна, на юге Ливана.

Телеканал LBCI передал, что одновременно над ливанскими военными на небольшой высоте кружил беспилотник ЦАХАЛа, передавая требование срочно покинуть указанную территорию.

Командование отдало приказ военным оставаться на месте, укрепить позицию и ответить на обстрел.

По информации телеканала, инцидент расследуется совместно с комитетом, наблюдающим за соблюдением соглашения о прекращении огня, и силами UNIFIL.