Министр абсорбции пообещал субсидировать аренду жилья репатриантам, выбравшим Хайфу

Министр абсорбции Офир Софер объявил, что каждая семья новых репатриантов, решившая поселиться в Хайфе, будет получать субсидию на аренду жилья в размере 2000 шекелей в месяц на протяжении двух лет.

Это объявление было сделано в ходе торжественного мероприятия в хайфской мэрии, организованного по случаю визита евреев из Франции, изучающих ситуацию перед репатриацией.

Офир Софер заявил, что Хайфа была выбрана в качестве приоритетного места для абсорбции репатриантов, так как она предлагает широкие возможности в сфере занятости, в том числе в хайтеке, в сфере науки и образования.

Вместе с тем официальных сведений о включении Хайфы в национальную программу поощрения репатриации на сайте министерства абсорбции обнаружить не удалось. Субсидия в размере 2000 шекелей предусмотрена программой "Аф аль пи хен", принятой в сентябре 2025 года, и она предназначена для репатриантов, выбирающих для жительства Негев, Галилею и Иудею и Самарию.