x
24 февраля 2026
|
последняя новость: 17:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 февраля 2026
|
24 февраля 2026
|
последняя новость: 17:48
24 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Министр абсорбции пообещал субсидировать аренду жилья репатриантам, выбравшим Хайфу

Хайфа
Мин.алии и абсорбции
время публикации: 24 февраля 2026 г., 17:48 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 17:58
Министр абсорбции пообещал субсидировать аренду жилья репатриантам, выбравшим Хайфу
Yossi Zamir/FLASH90

Министр абсорбции Офир Софер объявил, что каждая семья новых репатриантов, решившая поселиться в Хайфе, будет получать субсидию на аренду жилья в размере 2000 шекелей в месяц на протяжении двух лет.

Это объявление было сделано в ходе торжественного мероприятия в хайфской мэрии, организованного по случаю визита евреев из Франции, изучающих ситуацию перед репатриацией.

Офир Софер заявил, что Хайфа была выбрана в качестве приоритетного места для абсорбции репатриантов, так как она предлагает широкие возможности в сфере занятости, в том числе в хайтеке, в сфере науки и образования.

Вместе с тем официальных сведений о включении Хайфы в национальную программу поощрения репатриации на сайте министерства абсорбции обнаружить не удалось. Субсидия в размере 2000 шекелей предусмотрена программой "Аф аль пи хен", принятой в сентябре 2025 года, и она предназначена для репатриантов, выбирающих для жительства Негев, Галилею и Иудею и Самарию.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 19 февраля 2026

"Исраэль а-Йом": данные о кризисе в сфере репатриации из стран бывшего СССР
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 16 февраля 2026

В Кнессете обсудили права арендаторов, чьи квартиры пострадали во время войны с Ираном
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 15 февраля 2026

Одиночкам – только однокомнатная: ужесточены правила выделения соцжилья минабсорбции