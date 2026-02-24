Как мозг разделяет и снова "склеивает" реальность: израильское исследование

Исследователи из Еврейского университета Иерусалима выяснили, как мозгу удается сохранять ощущения непрерывности опыта и дробить этот поток на отдельные эпизоды для сохранения в памяти.

Наш опыт представляет собой непрерывный поток, но мозг постоянно решает две противоположные задачи: поддерживает стабильность восприятия и разделяет поток событий на фрагменты. Первый процесс реализуется с помощью особой формы связанности, когда образы, которые мы видим сейчас, немного подстраиваются под предыдущие, сглаживая резкие переходы. Второй процесс позволяет разграничивать опыт, когда меняется контекст или сцена, превращая поток в структурированную библиотеку воспоминаний.

Самый простой пример – это так называемый "эффект границы", когда вы, входя в комнату, забываете зачем пришли. Вы шли, чтобы взять ножницы, но, пройдя сквозь дверь, вы изменили контекст, и мозг "закрыл" эпизод, настраиваясь на новую информацию.

До сих пор нейробиологи считали, что за оба процесса отвечает единая прогностическая система, где непрерывность потока – это подтверждение ожиданий, а деление на части – результат ошибки прогноза.

Новая серия экспериментов показала, что механизмы склейки и разделения работают сложнее. Ученые обнаружили, что смена контекста действительно прерывает серийную связанность и создает границы в памяти, но эти процессы не всегда синхронны и могут опираться на разные нейронные пути. Даже если сенсорная информация остается прежней, осознание смены задачи или внезапное воспоминание заставляет мозг "перезагружать" восприятие.

Наше сознание здесь выступает не как единый регистратор, а как гибкий конструктор, который использует контекст как клей и как ножницы одновременно, но делает это с помощью разных независимых инструментов.

Работа опубликована в журнале Nature Human Behaviour. Результаты исследования подтверждают, что контекст играет центральную роль в формировании реальности, но полную картину его воздействия еще только предстоит описать. Исследование приближает науку к разгадке того, как именно из разрозненных впечатлений складывается целостная картина человеческого бытия.