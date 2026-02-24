Рекордный снегопад на востоке США. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

Рекордная зимняя буря нанесла удар по восточному побережью США. Протяженность снежного фронта приближается к 1000 километров – от штата Мэн до Северной Каролины. Около 600000 домов остались без электричества, отменены 5000 рейсов. Впервые за свою историю не вышла газета Boston Globe.

В отдельных районах Род-Айленда и Массачусетса за считанные часы выпало более 90 сантиметров снега – это почти на 20 см превысило предыдущий рекорд, установленный в 1978 году. Высота снежного покрова в нью-йоркском Центральном парке составила около полуметра. В аэропорту Ньюарк выпало 68 сантиметров снега.

В штатах Род-Айленд, Коннектикут, Массачусетс введен запрет на движение транспортного – кроме экстренного. Ранее о такой мере объявил мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани. В Массачусетсе оказана помощь более чем 350 застрявшим автомобилистам. Власти штата напоминают, что штраф за выезд на дорогу составляет 500 долларов и что у полиции сейчас есть более важные дела.