x
24 февраля 2026
|
последняя новость: 17:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 февраля 2026
|
24 февраля 2026
|
последняя новость: 17:48
24 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Рекордный снегопад на востоке США. Фоторепортаж

Погода
Нью-Йорк
Снегопад
Шторм
Климат
время публикации: 24 февраля 2026 г., 16:41 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 16:42

Фото: Associated Press

Рекордная зимняя буря нанесла удар по восточному побережью США. Протяженность снежного фронта приближается к 1000 километров – от штата Мэн до Северной Каролины. Около 600000 домов остались без электричества, отменены 5000 рейсов. Впервые за свою историю не вышла газета Boston Globe.

В отдельных районах Род-Айленда и Массачусетса за считанные часы выпало более 90 сантиметров снега – это почти на 20 см превысило предыдущий рекорд, установленный в 1978 году. Высота снежного покрова в нью-йоркском Центральном парке составила около полуметра. В аэропорту Ньюарк выпало 68 сантиметров снега.

В штатах Род-Айленд, Коннектикут, Массачусетс введен запрет на движение транспортного – кроме экстренного. Ранее о такой мере объявил мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани. В Массачусетсе оказана помощь более чем 350 застрявшим автомобилистам. Власти штата напоминают, что штраф за выезд на дорогу составляет 500 долларов и что у полиции сейчас есть более важные дела.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook