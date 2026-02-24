x
24 февраля 2026
|
последняя новость: 19:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 февраля 2026
|
24 февраля 2026
|
последняя новость: 19:29
24 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

По делу о гибели двух сотрудниц НПЗ в Ашдоде задержан еще один подозреваемый

Полиция
Расследование
время публикации: 24 февраля 2026 г., 18:25 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 18:25
По делу о гибели двух сотрудниц НПЗ в Ашдоде задержан еще один подозреваемый
Liron Moldovan/FLASH90

По делу о гибели 52-летней Ирины Радчук и 39-летней Ницан Гойхман, сотрудниц НПЗ в Ашдоде, задержан еще один совладелец предприятия "Салем Яаков и сыновья", поставлявшего баллоны со сжатым воздухом. Об этом сообщил сайт Ynet.

Ранее мировой суд в Ашкелоне на шесть дней продлил срок задержания Яакова Коби Салема.

По данным расследования, причиной смерти двух сотрудниц нефтеперерабатывающего завода в Ашдоде стало удушье: баллоны со сжатым воздухом, которыми они пользовались во время работы, вместо воздуха содержали азот.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 февраля 2026

Трагедия на НПЗ в Ашдоде: вместо сжатого воздуха, баллоны содержали 100% азот
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 февраля 2026

Дело о гибели двух сотрудниц НПЗ в Ашдоде: задержан поставщик баллонов со сжатым воздухом
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 февраля 2026

Имя второй женщины, погибшей на НПЗ в Ашдоде: Ирина Радчук
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 февраля 2026

Разрешено к публикации имя одной из погибших в результате производственной аварии на НПЗ в Ашдоде