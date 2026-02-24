По делу о гибели двух сотрудниц НПЗ в Ашдоде задержан еще один подозреваемый

По делу о гибели 52-летней Ирины Радчук и 39-летней Ницан Гойхман, сотрудниц НПЗ в Ашдоде, задержан еще один совладелец предприятия "Салем Яаков и сыновья", поставлявшего баллоны со сжатым воздухом. Об этом сообщил сайт Ynet.

Ранее мировой суд в Ашкелоне на шесть дней продлил срок задержания Яакова Коби Салема.

По данным расследования, причиной смерти двух сотрудниц нефтеперерабатывающего завода в Ашдоде стало удушье: баллоны со сжатым воздухом, которыми они пользовались во время работы, вместо воздуха содержали азот.