24 февраля 2026
Экономика

Крупные площадки "возместят" израильтянам отмену безналоговых покупок до 150 долларов

Налоги
Кнессет
Потребление
время публикации: 24 февраля 2026 г., 16:33 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 16:39
Крупные площадки "возместят" израильтянам отмену безналоговых покупок до 150 долларов
AP Photo/Charles Rex Arbogast

После того, как Кнессет отменил указ министра финансов Бецалеля Смотрича об удвоении потолка освобождения от НДС на личный импорт с 75 долларов до 150 долларов, многие израильтяне остались в неведении: что произойдет с покупками дороже 75 долларов, но дешевле 150 долларов, которые они уже успели заказать и оплатить, но не успели получить.

Экономическое издание "Калькалист" напоминает, что министр финансов Бецалель Смотрич пообещал вновь подписать указ о повышении потолка безналоговых покупок, и если это произойдет, и указ будет опубликован на государственном портале "Рашумот", он вновь вступит в силу немедленно.

Если же этого не произойдет, некоторым потребителям, которые сделали заказы в расчете на повышение потолка безналогового личного импорта, может быть прислано требование от Налогового управления оплатить НДС. Речь идет о посылках, которые отправлены на склады или даже уже прибыли в Израиль – но еще не были выпущены таможней. Это может произойти и с теми, чьи посылки прибыли в Израиль еще несколько дней назад, до голосования в Кнессете.

Крупные торговые площадки, такие как Amazon, iHerb и eBay, автоматически при оплате рассчитывают, какой налог придется заплатить покупателю, и поскольку расчеты делались в период действия 150-долларового лимита, даже при условии изменения налоговых ставок – рост налога возьмет на себя торговая площадка, а не заказавший.

Что же касается тех, кто приобрел товары на других площадках, им следует ожидать сообщений от Налогового управления о необходимости оплаты налога, и принимать решение уже в новых реалиях – заплатить НДС и забрать свою посылку, или же отказаться от нее, чтобы она вернулась отправителю, а затем получить возмещение средств.

