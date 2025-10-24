После более чем двухлетнего отсутствия American Airlines возвращается в Израиль

Американский авиационный гигант American Airlines, отсутствовавший в небе Израиля с начала войны, возобновит ежедневные рейсы в Тель-Авив с конца марта 2026 года. Ожидается, что компания будет использовать самолет Boeing 777-200.

American Airlines возвращается к выполнению рейсов по маршруту Нью-Йорк (JFK) – Тель-Авив, начиная с субботы, 28 марта 2026 года. Первый рейс из Тель-Авива в Нью-Йорк вылетит 31 марта 2026 года.

Рейсы из Нью-Йорка (JFK) в Тель-Авив будут отправляться в 23:25 и приземляться в 17:00 следующего дня. Рейсы из Тель-Авива будут отправляться в 00:35 и приземляться в Нью-Йорке в 05:25. Продажа билетов начнется 27 октября.

American Airlines присоединится к Delta Air Lines и United, которые недавно возобновили свои рейсы в Израиль, а также к израильским компаниям. Летом 2026 года шесть компаний будут конкурировать на прямом маршруте из Тель-Авива в Нью-Йорк.