Спикер Кнессета подписал письмо о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира

Спикер Кнессета Амир Охана и спикер Палаты представителей США Майк Джонсон подписали совместное письмо к Нобелевскому комитету с призывом присудить премию мира президенту США Дональду Трампу.

Амир Охана и его американский коллега подчеркнули, что Дональд Трамп заслуживает награды, поскольку "на планете нет ни одного другого человека, который бы сделал за последний год больше него для мира во всем мире". Они отметили, что Трамп работал над восстановлением "американской традиции мира через силу", одновременно открывая новые возможности для дипломатических решений.

Среди ключевых дипломатических достижений в письме упоминается мирный план по Газе, Соглашения Авраама, прекращение огня между Индией и Пакистаном, соглашение о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей, примирение между Конго и Руандой, мирный договор между Азербайджаном и Арменией, нормализация экономических отношений между Сербией и Косово, ослабление напряженности между Египтом и Эфиопией.