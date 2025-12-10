x
10 декабря 2025
|
последняя новость: 00:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 декабря 2025
|
10 декабря 2025
|
последняя новость: 00:48
10 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Спикер Кнессета подписал письмо о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира

США
Дональд Трамп
Израиль
время публикации: 10 декабря 2025 г., 00:48 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 00:51
Дональд Трамп и Амир Охана в Кнессете, октябрь 2025 г.
Yonatan Sindel/Flash90

Спикер Кнессета Амир Охана и спикер Палаты представителей США Майк Джонсон подписали совместное письмо к Нобелевскому комитету с призывом присудить премию мира президенту США Дональду Трампу.

Амир Охана и его американский коллега подчеркнули, что Дональд Трамп заслуживает награды, поскольку "на планете нет ни одного другого человека, который бы сделал за последний год больше него для мира во всем мире". Они отметили, что Трамп работал над восстановлением "американской традиции мира через силу", одновременно открывая новые возможности для дипломатических решений.

Среди ключевых дипломатических достижений в письме упоминается мирный план по Газе, Соглашения Авраама, прекращение огня между Индией и Пакистаном, соглашение о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей, примирение между Конго и Руандой, мирный договор между Азербайджаном и Арменией, нормализация экономических отношений между Сербией и Косово, ослабление напряженности между Египтом и Эфиопией.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 октября 2025

Белый дом: премьер-министр Японии выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 октября 2025

В Куала-Лумпуре лидеры Таиланда и Камбоджи подписали декларацию по урегулированию конфликта
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 октября 2025

Мачадо посвятила Нобелевскую премию мира народу Венесуэлы и президенту Трампу