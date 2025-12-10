Первый раунд утверждения госбюджета и противостояние юрсоветников. Экономический обзор

О первом раунде утверждения госбюджета и о противостоянии юридических советников правительства и Кнессета.

Публикацию подготовил экономический обозреватель Newsru.co.il Михаил Шафранов.

В ходе растянувшегося более чем на сутки марафона правительство Израиля утвердило проект государственного бюджета и закона о государственном регулировании на 2026 год. В отличие от прошлого года, в этот раз в бюджете нет мер, касающихся повышения прямых налогов или удержаний из зарплат и социальных льгот, и которые необходимо утвердить до 31 декабря 2025 года. Так что премьер-министр Биньямин Нетаниягу получил передышку в полтора месяца до начала обсуждения законопроектов в Кнессете. При этом, по оценке политических обозревателей, он сохраняет опцию использовать непринятие бюджета для роспуска Кнессета и ухода на выборы в июне вместо октября.

Что касается самого госбюджета, то, как и предсказывалось, дефицит госбюджета в 3,2% от ВВП, заявленный министром финансов Бецалелем Смотричем, оказался только стартовой точкой, и по мере продвижения процесса утверждения бюджета в правительстве он рос до 3,6%, 3,7% и в итоге пока остановился на отметке 3,9%. Поскольку впереди еще голосование в первом чтении, проведение через комиссии Кнессета и еще два голосования, можно рассматривать недавний прогноз OECD, согласно которому дефицит 2026 года составит 4,1%, оптимистичным сценарием.

У Смотрича изначально не было шансов против хранителя портфелей Хаима Каца в роли министра туризма, сразу наложившего вето на введение НДС на туристические услуги для иностранных туристов. Свою борьбу пока выиграла и министр транспорта Мири Регев, снова остановившая индексацию стоимости проезда в общественном транспорте.

А вот в противостоянии с министром обороны Исраэлем Кацем Смотричу удалось добиться существенного успеха. Разница в оборонном бюджете между 93 миллиардами шекелей, предлагавшимися минфином, и 144 миллиардами шекелей, которые требовало министерство обороны, зафиксирована на отметке 112 миллиардов шекелей, в основном – за счет сокращения количества резервистов, которые будут находиться на службе в 2026 году, с 60 тысяч до 40 тысяч человек. Взамен минфин убрал из закона о государственном регулировании шаги, направленные на сокращение социальных условий для офицеров и прапорщиков, которые были включены в черновик закона исключительно ради торга. Кроме того, будет продвигаться увеличение срока обязательной срочной службы с 32 до 36 месяцев. Лишние четыре месяца службы солдата-срочника экономят армии и госбюджету миллиарды шекелей на резервистов. Собственно говоря, в первую очередь именно поэтому, а не из-за социальной справедливости, необходимо увеличение призыва ультраортодоксальной молодежи, которая с каждым годом занимает все большую долю молодежи призывного возраста.

В целом участники заседания отмечали, что оно прошло довольно спокойно, в первую очередь из-за отсутствия министров от ШАС и "Яадут а-Тора", и заблаговременного урегулирования добавки к бюджету министерства национальной безопасности.

В то же время, оживленный диспут, достойный пера Лопе де Веги, имел место вокруг реформы молочного хозяйства. Было видно, что Смотрич хорошо подготовился, и когда министр сельского хозяйства Ави Дихтер заявил, что реформа проводится "подпольно, без согласования со специалистами его ведомства", достал письмо полуторалетней давности за подписью Дихтера, в которой глава минсельхоза категорически отказывался от просьбы министерства финансов о сотрудничестве в вопросе реформирования молочного хозяйства. В свете этого министр Давид Амсалем заявил, что надо сотрудничать, и вообще – сыр нынче в магазинах слишком дорог. Попытка Дихтера же переложить ответственность за дороговизну сыра на министра экономики Нира Барката (который на тот момент в зале заседаний отсутствовал) возмутила последнего, и вернувшись в зал он заявил, что в целом его позиция близка с позицией Смотрича, "хотя и нуждается в некотором согласовании". Стоит отметить, что реформу рынка молока поддержал и председатель Банка Израиля Амир Ярон, в остальном не экономившей на критике проекта госбюджета. В результате в правительстве реформа была утверждена, но основная война вокруг нее будет идти в Кнессете, где против будут выступать и ультраортодоксальные партии, и сельскохозяйственное лобби внутри "Ликуда".

Также среди проигравших в этот день оказалась министр социального равенства Май Голан, пытавшаяся при поддержке Бен-Гвира перевести неиспользованные 2 миллиарда шекелей из пятилетней программы развития арабского сектора в бюджеты полиции и ШАБАКа. Причем ее инициативу заблокировал даже не Смотрич, а другие министры, через чьи министерства эти 2 миллиарда шекелей распределяются – Негева и Галилеи, социального обеспечения и т.д. Более того, теперь ответственность за их распределение передана генеральному директору министерства главы правительства.

В налоговой части осталось введение налога на землю, по поводу которого будут значительные разногласия в Кнессете, дополнительные 2% налога на сверхдоходы для инвесторов в недвижимость, увеличение акциза на электронные сигареты, запрет на хранение более 200 тысяч шекелей наличными, обязательная отчетность об арендуемых квартирах (шансы на проведение через Кнессет близки к нулю). Осталось в силе и введение дополнительного налога на банковскую прибыль, причем, вопреки ожиданию банков, глава центробанка этот вопрос на заседании правительства поднимать не стал.

Замораживание всех индексаций, де факто являющееся повышением налога, принятое год назад, остается в силе, как и повышение отчислений в Ведомство национального страхования. В то же время минфин продолжил продвижение снижения налоговой нагрузки для среднего класса – зарабатывающие от 16 до 25 тысяч шекелей в месяц будут платить на несколько сотен шекелей налога в месяц меньше за счет расширения диапазона третьей и четвертой ступеней подоходного налога. Также поблажку получат покупатели новых автомобилей, которым придется начинать платить за прохождение техосмотра после четырех лет на трассе, а не после трех. После этого тест надо будет проходить раз в два года, а не каждый год, до достижения автомобилем 10-летнего возраста. Те, кто только сдает на права, смогут сэкономить 250 шекелей на отмене внутреннего экзамена в школе вождения. Продолжается и продвижение существенной налоговой льготы для репатриантов, которые приедут в Израиль в 2026 году.

Несмотря на угрозу розничных сетей вывести израильскую интернет-торговлю за границу и уволить тысячи работников, и вопреки позиции налогового управления, все еще в силе инициатива Смотрича по повышению освобождения от НДС онлайн покупок на сумму до 150 долларов вместо 75 долларов, и последней надеждой противников этого шага стало прямое обращение к Нетаниягу с призывом вмешаться.

Еще одним интересным аспектом стало противостояние юридических советников Кнессета и правительства.

Хотя закон о государственном регулировании существенно похудел в ходе этого полуторадневного торга, юридический советник Кнессета Сагит Афик опубликовала позицию, согласно которой этим путем нельзя повторно проводить реформы, которые Кнессет уже обсуждал и отклонил ранее, или которые не связаны непосредственно с государственным бюджетом. В общей сложности речь идет приблизительно о трети инициатив, которые минфин пытается провести в рамках закона о госрегулировании, включая акциз на электронные сигареты, изменения в законе о базе кредитных данных, отчетность об арендуемых квартирах.

Однако в правительстве учли прошлый опыт (Афик и год назад вынудила существенно сократить список продвигаемых таким образом реформ) и наличие иска в БАГАЦ против этого пакетного закона, и офис юридического советника правительства впервые за 40 лет сформулировал критерии включения реформ в закон о государственном регулировании. Список достаточно пространный, и позволяющий притянуть к нему много разных инициатив (при наличии фантазии под пункты сокращения бюрократии, борьбы с неравенством, оздоровления госсектора или повышения уровня жизни можно притянуть практически что угодно), но к нему добавлен список и того, что так проводить нельзя – вопросы взаимоотношений ветвей власти, вопросы государственного строя, вопросы уголовного права и вопросы, находящиеся в ответственности Банка Израиля.

Не исключено, что в итоге вопрос о том, какой из юридических офисов прав (а юрсоветник Кнессета не зависит от юрсоветника правительства и не находится в его подчинении), придется решать судьям Верховного суда.

Пока же у чиновников есть месяц, чтобы подготовить юридические формулировки, а у групп интересов – чтобы нанять лоббистов, после чего борьба за последний бюджет этого правительства возобновится в Кнессете.

И отдельно хочу призвать коллег воздерживаться от критики в стиле "Как можно тратить 5 миллиардов шекелей на коалиционные соглашения при наличии такого количества раненых солдат, пожертвовавших жизнями и здоровьем ради страны". Потому что эти выпады в стиле "Как вы можете есть, когда в Африке дети голодают" критикой не являются. Есть более чем достаточно поводов для критики в адрес проекта бюджета и продвигающей его коалиции и без таких дешевых манипуляций.