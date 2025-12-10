x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

NY Post: активист из США обвинил ХАМАС в сокрытии детского питания в Газе

Газа
ХАМАС
СМИ
время публикации: 10 декабря 2025 г., 03:25 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 05:32
NY Post: активист из США обвинил ХАМАС в сокрытии детского питания в Газе
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Палестинский активист, выступающий против ХАМАСа и живущий в США, Ахмад Фуад аль-Хатыб заявил, что хамасовцы прятали запасы детских смесей и медикаментов в складах, принадлежащих министерству здравоохранения в Газе. Об этом он написал в соцсети X, его заявления цитирует американская газета New York Post.

По словам аль-Хатыба, в самый тяжелый период продовольственного кризиса в секторе Газы ХАМАС "преднамеренно скрывал тонны детского питания и питательных смесей для детей", чтобы впоследствии обвинять Израиль в умышленном доведении населения до голода. Активист утверждает, что доступ к этим складам имели структуры, подконтрольные ХАМАСу.

Аль-Хатыб опубликовал видеозапись из одного из таких складов, на которой, по его словам, видны паллеты с упаковками детских смесей и лечебного питания для малышей в Газе. Он пояснил, что получил доступ к кадрам от источников внутри сектора.

New York Post отмечает, что официальных комментариев от ХАМАСа или министерства здравоохранения в Газе по поводу этих обвинений на момент публикации не поступало.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
