NY Post: активист из США обвинил ХАМАС в сокрытии детского питания в Газе

Палестинский активист, выступающий против ХАМАСа и живущий в США, Ахмад Фуад аль-Хатыб заявил, что хамасовцы прятали запасы детских смесей и медикаментов в складах, принадлежащих министерству здравоохранения в Газе. Об этом он написал в соцсети X, его заявления цитирует американская газета New York Post.

По словам аль-Хатыба, в самый тяжелый период продовольственного кризиса в секторе Газы ХАМАС "преднамеренно скрывал тонны детского питания и питательных смесей для детей", чтобы впоследствии обвинять Израиль в умышленном доведении населения до голода. Активист утверждает, что доступ к этим складам имели структуры, подконтрольные ХАМАСу.

Аль-Хатыб опубликовал видеозапись из одного из таких складов, на которой, по его словам, видны паллеты с упаковками детских смесей и лечебного питания для малышей в Газе. Он пояснил, что получил доступ к кадрам от источников внутри сектора.

New York Post отмечает, что официальных комментариев от ХАМАСа или министерства здравоохранения в Газе по поводу этих обвинений на момент публикации не поступало.