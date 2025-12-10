x
Израиль

Дело "Лабиринт денег": задержания членов ОПГ "Бакри" и чиновников мэрии Нацерета

Криминал в арабском секторе
Полиция
Расследование
время публикации: 10 декабря 2025 г., 06:09 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 06:15
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля сообщила о крупной операции против организованной преступности на севере страны. В ночь на 10 декабря сотни бойцов северного округа, пограничной полиции и спецподразделений ШАБАСа провели обыски в комплексах, связанных с главарями преступной организации "Бакри", и задержали для допроса нескольких ее лидеров, а также ряд бизнесменов и нынешних и бывших высокопоставленных сотрудников мэрии Нацерета. Дело получило название "Лабиринт денег".

По данным следствия, задержанные подозреваются в том, что на протяжении длительного времени участвовали в передаче больших денежных сумм людям из ОПГ "Бакри", что нанесло серьезный ущерб финансовому положению города Нацерет и качеству жизни его жителей. В полиции утверждают, что собраны предварительные доказательства, согласно которым преступная организация фактически "захватила" экономическое управление муниципалитетом и вовлекла руководство города в механизм перевода средств и отмывания денег.

Преступная организация "Бакри" связывается с обширной криминальной активностью по всему северу страны, ее база – в Нацерете. По версии полиции, ОПГ занимается вымогательством, "крышеванием", принуждением к выплате "дани за охрану", вмешательством в муниципальные и коммерческие тендеры, а в последние годы фигурирует в ряде убийств на почве борьбы за влияние с другими преступными группировками.

