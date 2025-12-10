x
10 декабря 2025
|
последняя новость: 00:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 декабря 2025
|
10 декабря 2025
|
последняя новость: 00:48
10 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Метеослужба опубликовала "желтые" предупреждения для большей части страны

Погода
время публикации: 10 декабря 2025 г., 00:21 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 00:21
Метеослужба опубликовала "желтые" предупреждения для большей части страны
Chaim Goldberg/Flash90

Метеорологическая служба опубликовала серию "желтых" предупреждений для различных районов Израиля.

Для Иудейской пустыни и района Мертвого моря – предупреждение об угрозе быстрых наводнений. Оно действует с 10:00 до 21:00 10 декабря.

До 21:00 10 декабря будет действовать "желтое" предупреждение о большом количестве осадков для Кармеля, Прибрежного округа и округа Шфела. В этих районах ожидается от 40 до 60 мм осадков.

До 2 часов ночи 10 декабря будет действовать предупреждение об угрозе тумана и плохой видимости на возвышенностях на севере и в центре страны.

"Желтое" предупреждение – это второй уровень из четырех (зеленый, желтый, оранжевый и красный) – и оно означает погодные явления, которые могут помешать, например, работе транспорта или создать проблемы на дорогах, но не несут угрозы для жизни.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 09 декабря 2025

Минздрав: медучреждения должны быть готовы к работе в автономном режиме из-за шторма "Байрон"
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 08 декабря 2025

Как безопасно встретить зимнюю бурю "Байрон": важные рекомендации от МАДА
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 декабря 2025

Потеряна связь с израильской яхтой, находящейся у берегов Кипра