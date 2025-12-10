Метеослужба опубликовала "желтые" предупреждения для большей части страны

Метеорологическая служба опубликовала серию "желтых" предупреждений для различных районов Израиля.

Для Иудейской пустыни и района Мертвого моря – предупреждение об угрозе быстрых наводнений. Оно действует с 10:00 до 21:00 10 декабря.

До 21:00 10 декабря будет действовать "желтое" предупреждение о большом количестве осадков для Кармеля, Прибрежного округа и округа Шфела. В этих районах ожидается от 40 до 60 мм осадков.

До 2 часов ночи 10 декабря будет действовать предупреждение об угрозе тумана и плохой видимости на возвышенностях на севере и в центре страны.

"Желтое" предупреждение – это второй уровень из четырех (зеленый, желтый, оранжевый и красный) – и оно означает погодные явления, которые могут помешать, например, работе транспорта или создать проблемы на дорогах, но не несут угрозы для жизни.