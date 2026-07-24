США ввели пошлину "за использование принудительного труда". Израиль в списке

В ночь с 23 на 24 июля, перед истечением срока действия "временной глобальной пошлины" в размере 10%, введенной Белым домом в 2025 году, торговый представитель США Джеймисон Грир объявил о введении новых пошлин против 60 торговых партнеров "в связи с использованием принудительного труда".

Решение принято в рамках раздела 301 Закона о торговле 1974 года "в связи с неспособностью ввести и эффективно обеспечить соблюдение запрета на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда".

Расследование торгового представителя США было анонсировано 12 марта 2026 года, 2 июня были обнародованы результаты по всем 60 экономикам. Прием письменных комментариев шел до 6 июля, слушания прошли 7 июля, а 23-24 июля торговый представитель Джеймисон Грир объявил финальное решение.

Новые ставки вступают в силу в полночь 24 июля по восточному времени США, а товары, которые уже находятся в пути, получают отсрочку до 28 июля.

Минимальная ставка в 10% применяется к государствам, которые уже ввели у себя запрет на импорт товаров, изготовленных принудительным трудом – к таким сегодня относят, среди прочих, Евросоюз, Канаду, Мексику, Тайвань, Индонезию, Аргентину, Бангладеш, Камбоджу, Эквадор, Сальвадор, Гватемалу, Малайзию, Пакистан и Великобританию (у нее частичный режим).

Израиль вошел в перечень 46 экономик, для которых ставка составит 12,5%. В этом списке также Алжир, Ангола, Австралия, Багамы, Бахрейн, Бразилия, Чили, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Египет, Гайана, Гондурас, Гонконг, Индия, Ирак, Израиль, Япония, Иордания, Казахстан, Кувейт, Ливия, Марокко, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигерия, Норвегия, Оман, Перу, Филиппины, Катар, Россия, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Африка, Южная Корея, Шри-Ланка, Швейцария, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция, ОАЭ, Уругвай, Венесуэла и Вьетнам. То есть Израиль оказался в одной корзине с Россией, Китаем, Японией и Южной Кореей.

Следует подчеркнуть, введение пошлины не означает, что Вашингтон считает Израиль страной, в которой используется принудительный труд. Формальная аргументация пошлины – отсутствие в Израиле законодательства, направленного на борьбу с этим явлением. По данным торгового представительства, 60 затронутых торговых партнеров обеспечивают 99,4% всего импорта США.

Из-под действия новой пошлины выведен большой перечень товаров – энергоносители, критические минералы и металлы, часть продовольствия, а также фармацевтика, активные фармацевтические субстанции, вакцины и отдельно – компьютеры, серверы, полупроводники, интегральные схемы и телекоммуникационное оборудование. То есть освобождение получают две крупнейшие статьи израильского экспорта в США.