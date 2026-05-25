Налоговое управление хочет "привязать" выходцев из 8200 к Израилю на 10 лет после демобилизации

время публикации: 25 мая 2026 г., 21:33 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 21:48
Пресс-служба ЦАХАЛа

Налоговое управление продвигает законопроект, согласно которому выходцы из элитных технологических подразделений ЦАХАЛа, таких как 8200 или МАМРАМ, будут продолжать считаться налоговыми резидентами Израиля в течение десяти лет после демобилизации, даже если они переехали в другую страну.

Привязка к налоговой резидентуре Израиля будет распространяться и на основанные такими выпускниками стартап-компаний, даже если они зарегистрированы за границей.

При этом подчеркивается, что продвигаемый закон не содержит запрета на переезд за границу или на регистрацию компании за границей, а лишь принудительно устанавливает статус налогового резидента Израиля, вне зависимости от центра жизни выпускника подразделения и места регистрации компании.

Также подчеркивается, что закон не будет иметь обратной силы и будет касаться только будущих призывников.

