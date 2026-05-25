СМИ: командование тыла готовится обновить инструкции для жителей северных районов
время публикации: 25 мая 2026 г., 21:30 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 21:30
Согласно сообщениям в СМИ, в преддверии расширения операции против "Хизбаллы" в штабе Северного военного округа и в Командовании тыла проходят консультации об ужесточении инструкций для населения на севере Израиля.
Ожидается, что новые инструкции вступят в силу ближайшей ночью.
Не дожидаясь официального распоряжения Командования тыла, в региональных советах Мате-Ашер и Маале-Йосеф принято решение об отмене занятий в учебных заведениях 26 мая.