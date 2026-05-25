Экономика

С начала года в Израиле прекратили существование 270 строительных подрядчиков

время публикации: 25 мая 2026 г., 08:25 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 08:29
Согласно данным экономической компании Coface BDI, за первые четыре месяца 2026 года в Израиле прекратили функционировать 270 строительных подрядчиков.

В 2025 году за весь год обанкротились около 800 подрядчиков.

При этом в десятилетие, предшествовавшее 2023 году, в среднем за год банкротились около 300 подрядчиков.

Строительная отрасль Израиля и прежде отличалась высокими рисками и уменьшающимся уровнем доходности. После начала войны осенью 2023 года и запрета на въезд рабочих из Палестинской автономии затраты на рабочую силу выросли втрое. При этом государство и местные органы власти отказались пересматривать условия довоенных договоров и тендеров.

