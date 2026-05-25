Ближний Восток

Галибаф переизбран председателем иранского парламента

Иран
Война с Ираном
время публикации: 25 мая 2026 г., 10:43 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 11:18
AP Photo/Eraldo Peres

Иранские СМИ сообщают, что Мохаммад Багер Галибаф, возглавляющий делегацию Ирана на переговорах с США, переизбран председателем иранского парламента. На этом посту он находится с 2020 года.

Галибаф, который также является бригадным генералом Корпуса стражей исламской революции, после ликвидации верховного лидера Али Хаменеи занимает одно из центральных мест во властной иерархии режима аятолл, точное состояние которой на данный момент остается неясным.

В западных СМИ появлялись публикации, в которых Галибаф назывался одним из возможных лидеров "нового" Ирана, готового на сближение с Западом. Однако никаких свидетельств того, что представитель консервативного крыла режима к этому готов, нет.

