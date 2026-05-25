Wix увольняет около 1000 сотрудников

Израильская компания Wix, специализирующаяся на создании сайтов, анонсировала реорганизацию, в рамках которой будут уволены от 800 до 1000 сотрудников. Волна увольнений затронет как израильский, так и международный персонал компании, насчитывающий тысячи человек.

Ранее Wix проводила точечные сокращения в 2022 и 2023 годах, затронувшие главным образом зарубежные подразделения сервиса и поддержки. Нынешняя волна значительно шире и может свидетельствовать о существенном переосмыслении глобальной стратегии компании.

В последний год Wix сталкивается с ускоренными технологическими изменениями – прежде всего с приходом генеративного искусственного интеллекта, меняющего подходы к созданию сайтов и цифровых продуктов.