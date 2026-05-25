x
25 мая 2026
|
последняя новость: 14:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
25 мая 2026
|
25 мая 2026
|
последняя новость: 14:16
25 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Wix увольняет около 1000 сотрудников

Рынок труда
Хайтек
время публикации: 25 мая 2026 г., 13:08 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 13:08
Wix увольняет около 1000 сотрудников
Wikipedia.org. Фото: Yonifra

Израильская компания Wix, специализирующаяся на создании сайтов, анонсировала реорганизацию, в рамках которой будут уволены от 800 до 1000 сотрудников. Волна увольнений затронет как израильский, так и международный персонал компании, насчитывающий тысячи человек.

Ранее Wix проводила точечные сокращения в 2022 и 2023 годах, затронувшие главным образом зарубежные подразделения сервиса и поддержки. Нынешняя волна значительно шире и может свидетельствовать о существенном переосмыслении глобальной стратегии компании.

В последний год Wix сталкивается с ускоренными технологическими изменениями – прежде всего с приходом генеративного искусственного интеллекта, меняющего подходы к созданию сайтов и цифровых продуктов.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 08 января 2026

3000 израильских работников Wix вернут в офисы