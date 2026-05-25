последняя новость: 14:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
25 мая 2026
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Российские спецслужбы: на корпусе пришедшего в Усть-Лугу танкера обнаружены магнитные мины NATO

Россия
время публикации: 25 мая 2026 г., 13:23 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 13:28
Российские спецслужбы: на корпусе пришедшего в Усть-Лугу танкера обнаружены магнитные мины NATO
Wikipedia.org. Фото: Aviateur · Moskva

Российские спецслужбы сообщили, что на корпусе бельгийского танкера Arrhenius, зашедшего на погрузку в расположенный в Ленинградской области порт Усть-Луга, обнаружено несколько магнитных мин. Возбуждено дело о покушении на теракт.

"Предотвращен террористический акт на судне "АРРХЕНИУС" (газовоз), прибывшем из бельгийского порта "Антверпен" в порт "Усть-Луга" Кингисеппского района Ленинградской области для загрузки и дальнейшего следования в турецкий порт "Самсун"", – цитирует сообщение пресс-службы ФСБ агентство "Интерфакс".

Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что речь идет о морских магнитных минах заводского производства, произведенных в одной из стран NATO. Они были обнаружены водолазами и обезврежены.

"В ходе опроса капитана судна стало известно, что перед разгрузкой в бельгийском порту "Антверпен" судовым агентом судно было отправлено на якорную стоянку, где находилось около полутора суток, якобы из-за забастовки работников порта", – заявляют в ФСБ, подчеркивая, что установка мин не могла произойти в российских территориальных водах.

Arrhenius – танкер для перевозки сжиженного газа, который ходит под флагом Либерии. Он назван в честь великого шведского ученого Сванте Аррениуса, родоначальника физической химии и лауреата Нобелевской премии.

