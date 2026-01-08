3000 израильских работников Wix вернут в офисы

Глава компании Wix Нир Зоар разослал 3000 сотрудникам компании в Израиле письмо, в котором уведомил об их возвращении на полноформатную работу из офиса 5 дней в неделю.

По словам Зоара, решение обусловлено, в частности, реальностью эпохи ИИ, которая требует быстрой реакции и способности к совместному принятию решений: "Нам нужно двигаться быстро, и лучший способ сделать это – работать вместе".